سارة الجوهري تعيد طرح «بلونة» مع يونيفرسال العالمية

المطربة سارة الجوهري (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة سارة الجوهري لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «بلونة» بالتعاون مع شركة يونيفرسال ميوزيك العالمية.

واختارت سارة الشهيرة بلقب "جوهري"، أن تعيد إحياء أول وأقدم أغنياتها "بلونة"، التي ظهرت لأول مرة منذ سبع سنوات تزامنًا مع انطلاقها رسميًا في رحلتها الفنية المستقلة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف واحترافي، حيث تعيد إصدارها بروح عصرية وتسويقية عالمية تحت مظلة شركة الإنتاج العالمية "يونيفرسال ميوزيك Universal Music Mena"، التي تعاقدت معها رسميا منذ ثلاث سنوات لتتولى مهمة تسويق وتوزيع أعمالها الغنائية.

وتجسد أغنية "بلونة" قصة حقيقية عاشتها سارة عندما صدمها منتج فني برفض العمل معها بحجة وزنها الزائد حتى بدون أن يسمع صوتها أو يختبرها، لتقرر وقتها أن تكتب ما مرت به بشكل أغنية تندد بالحكم على الأشخاص بمجرد مظهرهم الخارجي، وبالفعل حققت الأغنية فور ظهورها نقلة نوعية بالنسبة لسارة وأطلقت بها مشوارها الغنائي، وتعاونت خلالها مع الملحن وعازف الجيتار عمرو طنطاوي.

وأغنية "بلونة" من كلمات وألحان سارة، ومن توزيع شريف الوسيمي. وتعتبر هذه الأغنية رابع تعاون رسمي مع يونيفرسال، بعد أغنيات "هاي" و"داير زيادة" وتأتي بعد سنتين منذ آخر أغاني سارة "بيبصو"، ومن المقرر أن تطلق أكثر من ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة بواقع أغنية منفردة كل شهر تقريبًا بداية من "بلونة" التي تظهر الخميس، على شكل فيديو كليب.