كانييه وست يسعى للطلاق من كيم كارداشيان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 01:47 مساء
كانييه وست يسعى للطلاق من كيم كارداشيان (أرشيفية:انترنت)

قال مغني الراب كانييه وست على تويتر، الأربعاء، إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لكن التغريدة اختفت بعد دقائق.

وكتب وست في التغريدة دون الكشف عن تفاصيل «أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون»، ونشر وست في وقت متأخر من مساء الاثنين سلسلة تغريدات مُسحت أيضا في وقت لاحق قال فيها إن زوجته تحاول عزله استنادا لأسباب طبية وشبّه نفسه بنيلسون مانديلا، وفقا لوكالة «رويترز».

وجاءت تلك التغريدات بعد يوم من تدشين وست حملته الرئاسية بتجمع انتخابي شابه سوء التنظيم في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، وأعلن خلال الفعالية وهو دامع العينين عن قرار قال إنه اتخذه مع زوجته كارداشيان بعدم إسقاط حملها. 

وأثار وست (43 عاما)، الذي كان من أنصار الرئيس دونالد ترامب، حيرة الناخبين بشأن ما إذا كانت حملته حقيقية أم مجرد حيلة دعائية للمساعدة في بيع ألبوماته.

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