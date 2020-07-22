هيئة الكتاب المصرية تصدر «التطرف الديني» لصالح السنوسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 11:45 صباحا

صدر للكاتب الليبي الدكتور صالح السنوسي حديثا، كتاب عنوان «التطرف الديني.. الأمومة الثقافية وتغذية الواقع»، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

ويضاف هذا الكتاب إلى مؤلفات السنوسي السابقة، ومنها، «إرادة العجز»، و«نهاية الطموحات الاستراتيجية والعالمية» (ترجمة عن الفرنسية) 1997، و«الوجيز في القانون الدولي» 1998 و«العرب من الحداثة إلى العولمة» 2000 و«العولمة أفق مفتوح وارث يثير المخاوف» 2002 و«المأزق العربي.. غياب الفعل الجماعي وعنف الأقلية»،2004 و«إشكالية المجتمع المدني العربي – العصبة والسلطة والغرب» 2012.

أما نتاجه الروائي، فهو سبع روايات، آخرها ««الهروب من جزيرة أوستيكا» 2019، وقبلها: – «متى يفيض الوادي» - رواية 1980 -غداً تزورنا الخيول – قصص 1984، «لقاء على الجسر القديم» – رواية 1992 – «سيرة آخر بني هلال» – رواية 1999، و«حلق الريح» - رواية 2002 - و«يوميات زمن الحشر»2012.

ومن المعروف أن الدكتور صالح السنوسي، هو أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، أستاذا لمادة القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على شهادة الليسانس في القانون من الجامعة نفسها العام 1974 وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ديجون في فرنسا العام 1977، وشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس - نانتير في فرنسا العام 1987.

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