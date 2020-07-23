في مثل هذا اليوم رحلت المربية والاعلامية السيدة حميدة محمد بن عامر

المربية والإعلامية السيدة الفاضلة حميدة محمد بن عامر

تعد السيدة حميدة محمد بن عامر، التي وُلدت في بنغازي يوم 13/12/1922من أوائلِ الإعلامياتِ الليبيات. ترعرعت في بيت جَدِّها قاضي ومفتي المدينة، ولما كان منزلُه ملتقىً للعلماءِ والشيوخِ، ناهيك عن عامةِ الناسِ الذين يقصدونَه للاستنارةِ بفتاويه الشرعية. شبت محبةُ للعلمٍ والمعرفةٍ، خصوصًا وأن والدها كان محاميًا شرعيًا بالمحكمةِ، وصاحبُ كتابِ «ملخص الأحكام الشرعية على المعتمدِ من مذهبِ المالكية».

سنة 1928 التحقتْ بمدرسةِ البناتِ الابتدائيةِ الإيطالية، التي تديرُها المربيتانِ الفاضلتانِ حميدة العنيزي وبديعة فليفلة، فتعلمتْ الحسابَ والجغرافيا، واللغةَ إيطالية والخياطةَ والتطريزَ، وأتقنتْ بفضلِ رعايةِ العلاَّمةِ جَدِّها اللغةَ العربيةَ والقرآنَ. نالتْ الشهادةَ الابتدائيةَ ثمَّ الإعدادية، وفي العامِ 1939 تزوجتْ السيدةْ حميدة بن عامر من السيدِ حسين سالم بن عامر.

إمكانياتُها العلميةُ ونشاطُها الاجتماعيُّ جعلتْ منها، سنةَ 1954، إحدى مؤسِّساتِ جمعيةِ النهضةِ النسائيةِ بمدينة بنغازي، وناشطةً في أعمالِها التطوعيةِ كافة. وفي السنةِ نفسِها شرعتْ في إعدادِ وتقديمِ برنامجِ «ركنُ المرأة»، الذي ذاعَ صيتُه في ذلك الوقتِ. تولى مهندسُ الإرسالِ مُحمد علي التاجوري تسجلَ الحلقاتِ في بيتها. ثم بمقرِّ الإذاعةِ في منطقةِ البركة، واستمرتْ إلى أن تمَّ افتتاحُ الإذاعةِ المسموعةِ الليبية في منطقةِ رأس عبيدة.

تنوعتْ مواضيعُ البَرنامجِ وذاعَ صيتُه، وتعاونَ الكثيرونَ من الكتابِ والمثقفينَ، مساهمينَ في إعدادِ مواد البرنامج، الثقافيةِ والتوعويةِ وأيضًا الترفيهيةِ، وفُتحَ البابُ أمامَ المرأةِ، فساهمتْ الطالباتُ المتميزاتُ، منهن على سبيلِ المثالِ الطالبةُ فتحية مازق والطالبة هنية الكاديكي، ونجحَ البرَنامجُ، وانفتحَ بابُ المشاركةِ العمليةِ للمرأةِ في النواحي الإعلاميةِ كافة. واستمرتْ السيدة حميدة بن عامر في إعدادِ وتقديمِ بَرنامجِ «ركنُ المرأة» حتى اعتزلتْه العامَ 1961، فلقد اتجهتْ نحوَ مجالِ التعليمِ واستمرتْ في حتى تقاعدتْ من بعدِ 23 عامًا، خاتمةً به مسيرةً من العطاءِ التربويِّ الثقافيِّ والتعليميِّ، إلى أن تُوفِّيت، في مثل هذا اليوم، 23 يوليو 2014، منذ 16 سنة .

من احتفالات جمعية النهضة النسائية

المربية الفاضلة حميدة بن عامر لم تغب عن زيارة دور الرعاية

مع صهرها الاستاذ على بوهدمة وابنتها في الأراضي المقدسة

من بعد زيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية

" ركن المرأة " برنامج الإعلامية السيدة حميده بن عامر الأول في مجاله والذي استمر إلى سنوات

المربية الفاضلة الاستاذه حميدة بن عامر من بعد تقاعدها

مع صهرها الدكتور عبدالعزيز بوهدمة

الاعلامية المتميزة بعد تقاعدها

مع زوجها الاستاذ حسين سالم بن عامر

امام بيتها في بنغازي

جلسة حميمية مع رائدات الإعلام في ليبيا مع السيدة خديجة الجهمى

في استقبال السيدة أم كلثوم اثناء زيارتها إلى بنغازي

مع السيد زوجها

من زياراتها الدورية للمرضي

مع السيدة أم كلثوم وحفل استقبالها

في استقبال وفد اسيوي

المهندس محمد على التاجوري من سجل حلقات ركن المرأة مع السيدة حميده بن عامر فبيتها

اثناء زيارة السيدة ام كلثوم إلى بنغازي

لم تغب طوال مسيرتها الاعلامية والتعليمية عن دور الرعاية الاجتماعية

الدكتور هنية الكاديكي

السيدة الاعلامية المربية حميد بن عامر

السيدة فتحية مازق

السيدة حميدة بن عامر في شبابها

رفقة السيدة حميدة العنيزي