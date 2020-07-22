سعاد شوقي: عودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما المصرية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 10:15 صباحا
سعاد شوقي رئيسة المركز القومي للسينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

اجتمعت الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما بمسئولي الأنشطة الثقافية التابعة للمركز استعدادا لعودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما التي يقيمها المركز مرة أخرى بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك تطبيقا لتعليمات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بعودة الفعاليات الثقافية والفنية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

ومن جانبها أكدت سعاد، أن عودة تلك الأنشطة سوف يأتي بمردودا إيجابيا على الساحة الثقافية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الجمهور والتي تتمثل في الإلتزام بشغل نسبة ٢٥ ٪ من الجمهور مع مراعاة مسافات التباعد والإلتزام بإرتداء الكمامات وذلك للحفاظ علي الصحة والسلامة للجمهور.

المركز القومي للسينما يقوم بعدة أنشطة ثقافية وفنية من ضمنها نادي السينما المستقلة بالقاهرة والإسكندرية، نادي سينما المرأة، نادي سينما الطفل، نادي سينما أوبرا الإسكندرية ودمنهور، نادي سينما الثلاثاء، نادي سينما ذوي القدرات الخاصة، نادي سينما الفيلم التسجيلي بالإسكندرية، نادي سينما أوبرا أسيوط، إلى جانب فعاليات وعروض الأفلام التسجيلية التي تقام بمركز الثقافة السينمائية.

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