عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية بالقاهرة الأربعاء

الأفلام تعرض مجانا للجمهور (أرشيفية: الإنترنت)

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية، وهي "الناس والبحيرة" للمخرج هاشم النحاس، و"الريس جابر" و"حديث الصمت" وهما للمخرج علي الغزولي، وذلك الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية في تمام السابعة مساء.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، إن المركز يهتم بتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ السينما التسجيلية، وأهم وأشهر أفلامها، انطلاقا من أهمية الفن وتأثيره السريع على الفكر والوجدان، وأيضا بهدف الارتقاء بالذوق العام.

كما أكد الناقد مجدي الشحري أن مركز الثقافة السينمائية نفذ كافة التدابير الاحترازية، بداية من ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركز، والالتزام بالمرور من بوابة التعقيم، وقياس الحرارة، واستقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية بقاعة السينما، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور عروض الأفلام.