توقيع ديوان «بذار الروح» للشاعر عمر عبدالدائم بطرابلس

أصبوحة شعرية وتوقيع ديوان للشاعر عمر عبدالدايم في طرابلس (فيسبوك)

نظم «منتدى عروس البحر» الثقافي، الاثنين، في القبة الفلكية بمدينة طرابلس أصبوحة شعرية، وتوقيع ديوان «بذار الروح» للشاعر عمر عبدالدائم، بحضور لفيف من الشعراء، والأدباء والمثقفين والمهتمين.

أدار الأصبوحة الشاعر محمد المزوغي، وقدم الشاعر عمر عبدالدائم عدداً من القصائد الشعرية المتنوعة، من ديوانه «بذار الروح»، وفي ختام الأصبوحة الثقافية وقع الشاعر ديوانه وسط حفاوة كبيرة من الحضور، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

منتدى (عروس البحر) هو منتدى ثقافي؛ بإدارة وإشراف الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، يتخذ من القبة الفلكية مقراً له، يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وأدبية أسبوعية.

أصبوحة شعرية وتوقيع ديوان للشاعر عمر عبدالدايم في طرابلس (فيسبوك)

أصبوحة شعرية وتوقيع ديوان للشاعر عمر عبدالدايم في طرابلس (فيسبوك)