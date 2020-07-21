النجمة الأميركية نيكي ميناج حامل

مغنية الراب نيكي ميناج (أ ف ب)

أعلنت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج الاثنين أنها حامل بطفلها الأول، من خلال نشرها صورا عبر «إنستغرام» تظهر بوضوح حملها.

وأرفقت المغنية البالغة 37 عاما المولودة في ترينيداد وتوباغو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، إحدى الصور برسالة جاء فيها «حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعا على أمنياتكم بالسعادة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

هذه المغنية متزوجة من المسؤول في الإنتاج الموسيقي الأميركي كينيث بيتي، وفاجأت جمهورها في سبتمبر الفائت عبر إعلان عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.

غير أنها عادت عن هذا الإعلان ووعدت بإصدار أغنيات جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها بينها «ستارشيبس» و«بانغ بانغ».