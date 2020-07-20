نادر خياط يجمع الجمهور والمشاهير في أول منصة عربية عالمية

المنتج العالمي نادر خياط المعروف باسم «ريدوان» (خاص لـ بوابة الوسط)

بمواصفات عالمية تخدم جمهور الوطن العربي بأفكار استثنائية مبتكرة، أعلن الفنان والمنتج العالمي نادر خياط «ريدوان» (REDON) إطلاق تطبيق «starzly» من دبي إلى العالم أجمع، داعيًا الجمهور في الوطن العربي والعالم إلى التواصل عن قرب مع نجمه المفضل من مشاهير الوطن العربي والعالم المنضمين والواثقين بالتطبيق الذي يعتبر أول منصة عربية تضم مشاهير من العالم العربي، الذين يقدمون تهنئات إلى جمهورهم.

وأبدى المنتج العالمي نادر خياط المعروف عربيًّا وعالميًّا بـ«ريدوان» عن ثقته الكبيرة بمحتوى تطبيق «starzly» معتبرًا إياه حلقة وصل فريدة وملموسة للتواصل بشكل مباشر بين الجمهور ونجومه المفضلين، ويوثق الصلة بينهم، وهو أمر مبتكر ويحمل أفكارًا أسعدت من بدأ باستخدام التطبيق الذي يضم أسماء كبيرة ومهمة من نجوم ومشاهير الوطن العربي من مطربين وممثلين وشعراء وإعلاميين ورياضيين ومن كافة المجالات.

وعن اختيار دبي ودولة الإمارات لإطلاق تطبيق «starzly»، أوضح «ريدوان» الحائز ثلاث جوائز «غرامي» العالمية بعد تعاونه مع أهم الفنانين الأميركيين والعالميين مثل الراحل مايكل جاكسون والنجمات ليدي غاغا وجينيفر لوبيز والفنان إنريكي إغلاسيوس والفريق العالمي الشهير «باك سترايت بويز»، أن التطبيق يضم الآن أكثر من 280 نجمًا من نجوم العالم العربي، منهم الفنانون كارول سماحة وسعـد لمجرد ووليد توفيق ووائل جسار وأسماء لمنور وأصالة وعصام كاريكا وحمادة هلال ومحمد السالم وعبد الله السدحان وهشام الجخ وأحمد زاهر وباسم يوسف وطارق العلي وسلمى المصري وأيمن رضا وأندريا سكاف ونزار أبو حجر وحسن شاكوش، والكثير غيرهم من المشاهير والفنانين.

وانطلق تطبيق «starzly» منذ 6 أشهر، واستقبل الآلاف من طلبات الجمهور للتهاني أو المباركات وغيرها عبر فيديو خاص من المشاهير إلى أحبائهم برسوم رمزية.