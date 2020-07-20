سعد لمجرد يتصدر قائمة الأعلى استماعا على «أنغامي»

الفنان المغربي سعد لمجرد (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد الحفاظ على الصدارة بأغنيته الجديدة "عدى الكلام" حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعا عربيا على تطبيق "أنغامي" في أقل من 5 أيام.

"عدى الكلام" كتب كلماتها أمير طعيمة، لحنها عزيز الشافعي ووزعها توما، أما إخراج الكليب فكان لحكيم غراب.

ومن اللافت أنّه، وبعد أقل من 48 ساعة على صدور الأغنية، قام لمجرّد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستوري من إنستغرام أنغامي، وذلك احتفالاً باحتلال "عدّى الكلام" المرتبة الأولى في مصر، معبّرًا عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.

أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

وتُعتبر اليوم أنغامي المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحتوي على أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدمًا.