مكتب الثقافة سبها ينظم محاضرة عن ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

مكتب الثقافة سبها ينظم محاضرة عن ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة في مدينة سبها بالتعاون مع نادي المهدية الرياضي الثقافي الاجتماعي محاضرة عن (الإعلام الرياضي في الجنوب الليبي بين الماضي والحاضر والمستقبل)، ألقاها الرياضي والإعلامي محمد الناجم، بالصالون الثقافي ببيت الثقافة سبها.

حضر الحدث كل من مدير مكتب الثقافة حميدة لملوم وخالد السني وصلاح مادي من نادي المهدية الرياضي الثقافي الاجتماعي، ومجموعة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي والثقافي بالمدينة وموظفي مكتب الثقافة سبها، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

تناول المحاضر السرد التاريخي لبداية الإعلام الرياضي في الجنوب، والذي بدأ العام 1957 بإمكانات بسيطة وتطوره على مدى قرابة ستة عقود، كما تناول المحاضر دور الإعلام في التعريف بالرياضة في الجنوب وإظهار المناشط الرياضية من أندية رياضية ومهرجانات ودوريات رياضية، وأشار الناجم إلى دور الإعلام المقروء وإعطائه مساحة لتقديم المزيد من الأخبار الرياضية، ودور الإعلام المرئي والمسموع في تغطياته كافة المناشط الرياضية بالجنوب الليبي.

واستعرض بعض المطبوعات الورقية التي كانت تصدر في الجنوب والمهتمة بالجانب الرياضي وكانت رائدة وسباقة في ذلك المجال، واختتم الناجم محاضرته بالدعوة إلى الاهتمام بالإعلام الرياضي والتغطية للأحداث الرياضية في الجنوب الليبي.

مكتب الثقافة سبها ينظم محاضرة عن ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ (فيسبوك)