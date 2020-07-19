بالصور: أحمد السبكي يحتفل ببدء تصوير «قمر 14»

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قمر 14" (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل المنتج أحمد السبكي ببدء تصوير الحكاية الأولى من أحدث أفلامه "قمر 14" وذلك وسط حضور صناع وأبطال العمل في أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

وحضر الاحتفال أبطال أول حكايات "قمر 14" غادة عادل وخالد أنور وعارفة عبدالرسول ومخرج العمل هادي الباجوري والمنتج أحمد السبكي ومدير الشركة أحمد عاطف.

"قمر 14" هو فيلم ضخم عبارة عن خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم العديد، وهو من إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قمر 14" (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قمر 14" (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قمر 14" (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قمر 14" (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قمر 14" (خاص لـ بوابة الوسط)