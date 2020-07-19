إصدار جديد للأثري خالد الهدار عن توكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 02:40 مساء
إصدار جديد للأثري خالد الهدار عن توكرة (فيسبوك)

أصدرت مصلحة الآثار الليبية كتابا جديدا للدكتور والباحث الأثري خالد الهدار بعنوان «ما يجب أن تعرفه عن آثار مدينة توكرة - جولة عامة بين آثارها».

وتعنزم مصلحة الآثار توزيع الكتاب خلال فعاليات افتتاح صالة العرض بتوكرة قريبا، كما سيتم تنظيم حفل لتوقيع الكتاب ضمن الحدث، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

خالد الهدار من مواليد بنغازي العام 1963، تخرج في قسم الآثار العام 1985 (جامعة قاريونس)، عمل باحثا أثريا في مصلحة الآثار وتحديدا في مكتب آثار العقورية ثم أمينا لمتحفها ثم أمين مكتب آثار العقورية خلال الفترة من 1986-1990، وباحثا في مراقبة آثار بنغازي حتى شهر مايو 1992.

شارك في العديد من الحفريات الأثرية التي أجريت في ليبيا سواء مع البعثاث الأجنبية أم الفرق المحلية، تحصل على ماجستير في الآثار الكلاسيكية من جامعة قاريونس العام 1997 بتقدير، شغل وظيفة معيد بقسم الآثار منذ العام 1992، ثم عين مساعد محاضر في الآثار الكلاسيكية العام 1997 ثم محاضرا منذ 2001 وأستاذا مساعدا منذ 2006.

شغل وظيفة أمين لقسم الآثار من نهاية 2002 إلى نهاية العام 2006، ثم درس في فرنسا منذ 2007، نشر العديد من الأبحاث الأثرية والتاريخية، واهتم اهتماما خاصا بقضية الآثار المسروقة من ليبيا وقدم حولها الكثير من الدراسات.

ومن أبرز منشورات الهدار دراسة عن القبور الفردية (الصندوقية)، وأثاثها الجنائزي في تاوخيرا (توكرة القديمة) خلال الفترة من أواخر القرن الخامس حتى القرن الأول الميلادي، من منشورات جامعة قاريونس بنغازي العام 2006.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»