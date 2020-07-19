الباريسيون يشاهدون السينما من قوارب في نهر السين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 12:28 مساء
رواد سينما يشاهدون الفيلم الفرنسي (لو جران بان) على قوارب في نهر السين (أرشيفية:انترنت)

تلقت السينما دفعة مع انتهاء إجراءات العزل العام تدريجيا وسط انتشار مرض كوفيد-19، وأصبح بإمكان محبي السينما في باريس مشاهدة فيلم من قارب على نهر السين.

وفي إطار خطة (باري بلاج) السنوية لتحويل أجزاء من نهر السين إلى شواطئ صناعية، تمكن رواد السينما السبت من ركوب 38 قاربا كهربائيا لمشاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي (لو جران بان) مجانا، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت إلواز بلوم (25 عاما) ”استمتعت حقا بالسينما في الهواء الطلق، إنها تمثل بداية الصيف، وعلى الرغم من أننا بالفعل في منتصف يوليو، فهي بالنسبة لي تمثل بداية المغامرات الصيفية الباريسية“.

ويمكن لكل قارب أن يستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص يعرفون بعضهم البعض، ويأمل المنظمون في إقامة عروض مماثلة خلال احتفالات باري بلاج التي تستمر ستة أسابيع، ويشاهد البعض الآخر الفيلم من كراسي الاستلقاء بينما تطفو شاشة العرض فوق نهر السين.

وأعيد فتح دور السينما في فرنسا، لكن مستويات الإشغال لا تزال منخفضة للغاية، وبينما كان الفيروس تحت السيطرة مع انخفاض الوفيات وعدد الأشخاص في العناية المركزة، زادت الإصابات اليومية قبل موسم العطلة الصيفية.

وقتل الوباء ما يربو على 30 ألف شخص في فرنسا،وحققت الشواطئ الصناعية على ضفتي نهر السين في وسط باريس وبحيرة باسان دو لا فيليت الصناعية في شمال شرق المدينة، نجاحا كبيرا منذ أن أطلقها رئيس بلدية باريس السابق برترون ديلانوي.

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