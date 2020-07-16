عمال تنظيف يزيلون رسم غرافيتي لبانكسي في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 12:17 مساء
أشخاص أمام متجر موقت أقامه فنان الشارع بانكسي في كرويدون في جنوب لندن (أ ف ب)

أنجز بانكسي أخيرا رسما جداريا يظهر جرذانا في شبكة قطارات الأنفاق في لندن، للتشجيع على وضع الكمامة بمواجهة «كوفيد-19»، غير أن فرق تنظيف أزالوا العمل من دون علمهم بأنه من توقيع فنان الشارع البريطاني الأشهر، على ما أعلنت «بي بي سي» الأربعاء.

ونشر بانكسي عبر حسابه على «إنستغرام» تسجيلا مصورا يظهر رجلا يرتدي بزة بيضاء قد يكون الفنان نفسه، وهو يرسم جرذانا «حيواناته المفضلة في الأعمال الفنية» داخل شبكة المترو في لندن، مخفيا وجهه بكمامة ومعتمرا قبعة وواضعا نظارات وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويحمل هذا العمل عنوان «إذا لم تضع الكمامة فإنك لم تفهم شيئا». وهو يصوّر جرذا يعطس بجانب آخر يغطي فمه بكمامة، وأشارت «بي بي سي» إلى أن العمل الذي كشف عنه عبر «إنستغرام» أزيل على يد عمال تنظيف في هيئة النقل المشترك في العاصمة البريطانية كانوا «يجهلون» أنه لبانكسي.

وقال مصدر في هيئة النقل: «جرى التعامل مع هذا العمل كأي رسم غرافيتي آخر في الشبكة»، مضيفا: «عمل فرق التنظيف يقوم على الاهتمام بنظافة الشبكة خصوصا في الأجواء الحالية».

وأوضحت الهيئة ردا على أسئلة أن «العمل سُحب قبل أيام بسبب سياستنا الحازمة ضد رسوم الغرافيتي»، وقال متحدث باسم الهيئة: «نود منح بانكسي فرصة تقديم رسالته إلى زبائننا بنسخة جديدة في موضع آخر».

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