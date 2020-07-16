مزاد على أكسسوارات من أبرز أفلام هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 11:04 صباحا
خوذة توم كروز في "توب غن" معروضة في فالنسيا قبل طرحها في المزاد (أ ف ب)

تطرح مجموعة قطع استخدمت في بعض من أشهر الأفلام السينمائية للبيع في مزاد في لوس أنجليس الشهر المقبل، قد تصل قيمته إلى نصف مليون دولار، بينها خوذة توم كروز في «توب غن» وقفازا الملاكمة في «روكي» والمركبة الفضائية في «إيليين».

ويجمع المزاد مئات القطع والأكسسوارات التي استخدمها نجوم هوليووديون، بينهم هاريسون فورد في «إنديانا جونز» وكلينت إيستوود في «ذي أوتلو جوزي ويلز»، في حدث سينقل مباشرة عبر الإنترنت يومي 26 أغسطس و27 منه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأبرز قطع المزاد مجسم يتجاوز طوله ثلاثة أمتار لمركبة «نوسترومو» الفضائية الشهيرة، التي تدور فيها أحداث فيلم «إيليين» لريدلي سكوت، وتقدر قيمة هذه القطعة بمبلغ يتراوح بين 300 ألف دولار و500 ألف.

وكان المجسم مملوكا لأحد أفراد طاقم التصوير، وأعيد استصلاحه بعد اكتشافه في حديقة تحت خيمة بلاستيكية قبل خمسة عشر عاما.

ومن بين القطع النادرة الأخرى بزة كاملة لدارك فايدر هي من الخمس المستخدمة في المقطع الترويجي لفيلم «ستار وورز» الأول، إضافة إلى حفنة من سيوف الليرز التي استخدمها إيوان ماكغريغر في فيلم «أتاك أوف ذي كلونز» ضمن سلسلة «حرب النجوم».

كذلك تطرح في المزاد خوذة الطيران الحربي الأصلية التي استخدمها توم كروز في فيلم «توب غن»، في مقابل سعر تقديري يبلغ 70 ألف دولار.

وسيتمكن محبو شخصية إنديانا جونز من المزايدة على ميدالية من البرونز تقدر قيمة القطعة بنحو 150 ألف دولار، استخدمها هاريسون فورد في فيلم «رايدرز أوف ذي لوست أرك» لكشف موقع الكنز المفقود.

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