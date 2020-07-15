التونسية صابرين شريف سعيدة بنجاح أول أعمالها المصرية

المذيعة والمطربة صابرين شريف (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت المذيعة التونسية صابرين شريف عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بأولى تجاربها الغنائية "ملهوفة" والتي أطلقتها باللهجة المصرية عبر قناة "مزيكا" منذ أيام قليلة.

ووجهت صابرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لفريق عمل "ملهوفة" الشاعر هاني صارو الذي وضع الكلمات والملحن مدين والموزع أحمد عبد السلام، بالإضافة إلى دعم شركة عالم الفن وقناة مزيكا للأغنية.

على جانب آخر، تستعد صابرين لتقديم أغنيتين الأولى باللهجة التونسية والأخرى بالعراقية كخطوة لإصدار ألبومها الغنائي الأول.