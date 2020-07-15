أحمد السبكي يعلن طرح «صاحب المقام» على «شاهد VIP»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 03:54 مساء
البوستر الرسمي لفيلم "صاحب المقام" (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج السينمائي المصري أحمد السبكي التريلر الرسمي والبوستر الدعائي لأحدث افلامه "صاحب المقام" ليعلن عن عرضه للجمهور احتفالا بعيد الأضحى حصريا على منصة "شاهد VIP" ويعتبر ذلك المرة الأولى التي يطرح فيها فيلما عربيا على الـ"platform" قبل نزوله بالسينمات.

"صاحب المقام" بطوله آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد والراحل إبراهيم نصر ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد العدل ويتم طرحه حصريا على "شاهد VIP" يوم 30 يوليو من الشهر الجاري، احتفالا بعيد الأضحي المبارك للجمهور تحت شعار "السينما في بيتك".

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى التي تحدث في الشرق الأوسط وأن يتم طرح فيلم سينمائي عن طريق الـ "platform" قبل نزوله بدور العرض السينمائية، وهي مخاطرة كبيرة ولكن صناع العمل أرادوا أن يكونوا حريصين على عرض العمل للجمهور في البيوت نظرًا للظروف الراهنة مؤكدين لشعار "السينما في بيتك".

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