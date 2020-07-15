محمد مغربي يعود بعد غياب بكليب لتنشيط السياحة المصرية

المطرب المصري محمد مغربي (خاص لـ بوابة الوسط)

يطرح محمد مغربي نجم برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته السابعة فيديو كليب أغنيته الجديدة "ليالي القاهرة" لتنشيط السياحة وعودة السياح لمصر من جديد بعد الغلق بسبب فيروس كورونا.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد عبدالنبي وألحان محمد خالد وتوزيع محمد مجدي، وسوف يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة الفيديو كليب متضمنة مشاهد من أجمل الأماكن السياحية المصرية، فيما يطرح بعدها أغنية منفردة أخرى بعنوان "وليه" وهي من كلمات وألحان محمد مغربي.

وتعتبر "ليالي القاهرة" عودة لمغربي للكليبات بعد غياب لمدة 5 سنوات، حيث كان كليب أغنية "مش ملك نفسى" آخر كليباته وهو من كلمات الشاعرة عبير الرزار، وألحان حمادة علي، وتوزيع محمد عباس، ومن إخراج نهى البحطيطي.

آخر أغنيات مغربي كانت أغنية "متستناش" من كلمات أمار مصطفى وألحان مصطفى أمين وتوزيع ماريو ماركوس حلمي وميكس وماستر حسام سعيد.

وطرح المطرب المصري في العام 2014 ألبومه الأول "قولي وأتمنى" الذي ضم 11 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء منهم تامر حسين وعبير الرزاز وأحمد فؤاد ومحمد سرحان ومحمد مصطفى مالك ووليد الغزالي.

أما الملحنون، فتعاون مع كريم محسن وإيهاب عبد الواحد وعبودي الشرنوني وحازم عزت وأحمد حسين وحمادة توماس ومحمد مغربي نفسه، ومن الموزعين تعاون مع توما ونادر حمدي ومحمد شفيق وطارق عبدالجابر ومحمد عباس وأسامة عبد الهادي ومحمد سمير، وهندسة صوتية محمد صقر وتامر الزؤيبي وهاني محروس وخالد رؤوف.