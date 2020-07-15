انطلاق نشاط منتدي «عروس البحر» رسميا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 04:32 مساء
انطلاق نشاط منتدي «عروس البحر» رسميا في طرابلس (فيسبوك)

افتتحت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، في القبة الفلكية بمدينة طرابلس أولى فعاليات منتدى عروس البحر الثقافي، بمحاضرة بعنوان «القراءة في زمن الإنترنت» للكاتب رامز النويصري.

تناول النويصري في المحاضرة مفهوم القراءة التى اعتبرها عملية عقلية تعني إدراك القارئ للنص المكتوب وفهمه واستيعاب محتوياته، وعملية تفاعلية بين القارئ والكاتب ونشاطاً للحصول على معلومات، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

كما تناول النويصري في حديثه مراحل الوصول للكتاب الإلكتروني، وأشار إلى أنواع القراءة ومبادئ القراءة، وقال النصويري إنه «لم يعد الكتاب وحده مصدر المعرفة والمعلومات، هناك الآن؛ الراديو والتلفزيون والبث الفضائي، صار المتلقي لا يعتمد على القراءة وحدها بالأذن والعين والحواس في مجملها».

انطلاق نشاط منتدي «عروس البحر» رسميا في طرابلس (فيسبوك)
انطلاق نشاط منتدي «عروس البحر» رسميا في طرابلس (فيسبوك)
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