الإعلان عن شروط المشاركة بمسابقة «هيا بن سعود» لرسومات الأطفال

الفنانة الراحلة هيا بن سعود. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن في مدينة بنغازي شروط المشاركة في مسابقة الفنانة الراحلة «هيا بن سعود»، التي تستهدف الأطفال المبدعين في مجال الرسم من كل المدن والمناطق الليبية.

ومن شروط المشاركة في المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن 8 سنوات ولا يتجاوز 14 سنة، وأن تكون الرسومات خاصة بالمشترك وملكاً له، وستخضع الرسومات المقدمة للحكم من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 500 دينار مع شهادة تقدير، والفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 300 دينار مع شهادة تقدير، والفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 200 دينار مع شهادة تقدير، والفائز على المركز الرابع جائزة بقيمة 100 دينار مع شهادة تقدير، والفائز بالمركز الخامس على جائزة بقيمة 100 دينار مع شهادة تقدير، ومن المكن أن تزيد قيمة الجوائز في حال توافر داعمين للمسابقة، بالإضافة إلى إقامة معرض للأطفال بكل الرسومات المشاركة في المسابقة.

وبالنسبة لمعايير التحكيم فإن الأعمال المشاركة لابد أن تكون مبتكرة في المفهوم، والتصميم، والتنفيذ، ويجب ألا تكون الأعمال المقدمة قد سبق لها الاشتراك في مسابقات أخرى، وأن يكون الرسم باليد وباستعمال أي نوع من أنواع الطلاء، وألوان خشبية وطباشير... إلخ.

يقدم المشترك أعماله إلى مقر أكاديمية أويا لتنمية المرأة في الكيش خلال الفترة المسائية، وآخر موعد لتقديم المشاركات في موعد لا يتجاوز 1 سبتمبر 2020 ولمزيد من الاستفسار

مراسلتنا عبر بريد الصفحة الرسمية للمسابقة «مسابقة-هيا-بن-سعود-لرسومات-الأطفال»، أو على رقم الهاتف التالي: «0910169895».

وتهدف المسابقة إلى المساهمة في دعم الجانب الثقافي للطفل الليبي وخلق بيئة تشجع الإبداع لتنمية مخيلة الأطفال وقدراتهم، ونشر القيم الإيجابية وحث الأطفال على الرسم وحب الفن، وتسليط الضوء على أهمية دعم مواهب الأطفال والاهتمام بها وزيادة الوعي الثقافي والفكري لديهم، وإعطاء الأطفال مساحة للتعبيرعن أنفسهم بالرسم والألوان لصقل مواهبهم.

يذكر أن الفنانة هيا بن سعود طفلة ليبية من مواليد 2004 تميزت في مجال الفن التشكيلي رغم صغر سنها والفترة القصيرة التي عاشتها، حيث بدأت تمارس فن الرسم منذ نعومة أظفارها فتميزت بطابع خاص وخيال عال، تبلورت موهبتها عندما دخلت المدرسة في المملكة الأردنية فعرضت لوحاتها في الأردن وليبيا وتركيا وفازت في مسابقات دولية بعدة جوائز، أصيبت بمرض عضال وتوفيت بتاريخ 16 ديسمبر2016.