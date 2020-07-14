ليبي يتحصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة المنصورة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 02:29 مساء
الطالب الليبي، محمود اليسير أثناء مناقشته رسالة الدكتوراه بجامعة المنصورة المصرية. (بوابة الوسط)

تحصل الطالب الليبي، محمود اليسير، على درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا، بعد أن أجيزت رسالته التي قدمها لنيل هذه الدرجة من جامعة المنصورة المصرية.

وحملت الرسالة عنوان «الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في مواجهة حرمة الحياة الخاصة في التشريعين الليبي والمصري»، وأشرف عليها أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق جامعة المنصورة شوقي عمر أبوخطوة، مشرفًا ورئيسا، وأستاذ القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة المنصورة تامر محمد صالح عضوًا، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي المستشار خيري أحمد الكباش، عضوًا.

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