الشرطة الأميركية تعلن العثور على جثة الممثلة نايا ريفيرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 10:29 صباحا
الممثلة الأميركية نايا ريفيرا (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤولون في الولايات المتحدة، الإثنين، إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا إحدى بطلات مسلسل "جلي" الشهير.

وقال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة بيرو قرب لوس أنجليس "نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا". وجرى انتشال الجثة في وقت سابق يوم الإثنين، وفق "رويترز".

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا (33 عاما)، التي اختفت منذ يوم الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس أنجليس مع ابنها جوزي (أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالما.

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في وقوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفا أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف على الهوية رسميا عبر سجلات الأسنان.

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