إيطاليا تعيد إلى فرنسا عملا لبانكسي سرق من مسرح باتاكلان

صورة تظهر شرطيا إيطاليا إلى جانب لوحة منسوبة إلى بانكسي، 11 يونيو 2020 (أ ف ب)

تعيد إيطاليا رسميا، الثلاثاء، إلى فرنسا عملا منسوبا إلى بانكسي يكرم فيه ضحايا هجمات نوفمبر 2015 في باريس، بعدما سرق العام 2019 وعثر عليه قبل مدة قصيرة في مزرعة قريبة من روما.

وسيعرض عمل «باب بانكسي» في قصر فارنيزي بروما الذي يضم سفارة فرنسا لدى إيطاليا بحضور السفير كريستيان ماسيهK وكبير المدعين العامين في أكويلا كبرى مدن أبروتسو في وسط البلاد حيث عثر عليها مطلع يونيوK والمسؤول في الشرطة عن التراث الثقافي. ولم يكشف عن موعد وتفاصيل عودة اللوحة إلى فرنسا، وفق «فرانس برس».

وكان هذا العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة «باتاكلان» في باريس ويظهر فتاة حزينة، تحية للضحايا التسعين الذين سقطوا فيها نتيجة هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في يناير 2019. وعٌثر على الباب المسروق في مزرعة ريفية في أبروتسو في عملية مشتركة للشرطتين الإيطالية والفرنسية.

وأوقف ستة أشخاص في فرنسا نهاية يونيو في إطار عملية واسعة للشرطة القضائية الباريسية في جبال الآلب ومناطق من وسط البلاد.

ووجهت إلى اثنين منهم تهمة السرقة، وإلى الأربعة الآخرين تهمة إخفاء مسروقات.