رنا رئيس تنتظر «الحرامي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 02:55 مساء
الفنانة الشابة رنا رئيس (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس من تصوير دورها في مسلسل "الحرامي" والتي تجسد من خلاله دور "سالي" ابنة بيؤمي فؤاد ورانيا يوسف.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة "شاهد. نت" وهو من نوعية الأعمال التي تدور في 10 حلقات ويشارك في بطولته كارولين عزمي وأحمد داش، وعدد من النجوم وهو من إخراج محمد سلامة.

رنا لفتت لها الأنظار خلال مشاركتها ونجاحها في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "ليالينا 80" مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وكذلك مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق، ومن قبل دورها في مسلسل "شبر ميه" مع نجلاء بدر وأحمد السعدني.

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