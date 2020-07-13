مشروع فيلم «الزُقاق» يفوز بجائزة مهرحان «كارلوفي فاري»

مشهد من فيلم "الزقاق" (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز مشروع فيلم "الزقاق" للمخرج باسل غندور والمنتجة رولا ناصر بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام "Eastern Promises"، ضمن فعاليات "المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري" بالتشيك، والجائزة هي خدمات مرحلة ما بعد الإنتاج في شركة يونيفرسال برودكشن بارتنرز وساوندسكوير، وهو أول فيلم روائي طويل لـباسل غندور.

ويعد المهرجان السينمائي الدولي في "كارلوفي فاري" أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس العام 1948، وقدم المهرجان نسخة افتراضية من برنامج "Eastern Promises" في الفترة من 6-8 يوليو ضمت مشاريع الأفلام في مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج من وسط وشرق أوروبا، ومنطقة البلقان، والاتحاد السوفيتي السابق، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداث الفيلم في حي ضيق تسوده خصال العنف والثرثرة المسيطرتان على سلوك سكانه، ويتصادمان فيه بين من يحاولون الحفاظ على الأعراف الاجتماعية وآخرين يحاولون التحرر منها، والفيلم من إنتاج The Imaginariuim، وShawarb، وLagoonie Film Production، وتتشارك MAD Solutions وLagoonie Film Production في توزيع الفيلم، وقامت ورشة EAVE بتطوير مشروع الفيلم في 2016، وبدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، صندوق الأردن لدعم الأفلام، مؤسسة الدوحة للأفلام، معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، وDubai Film Connection.