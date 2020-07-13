مشروع فيلم «الزُقاق» يفوز بجائزة مهرحان «كارلوفي فاري»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 04:43 مساء
مشهد من فيلم "الزقاق" (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز مشروع فيلم "الزقاق" للمخرج باسل غندور والمنتجة رولا ناصر بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام "Eastern Promises"، ضمن فعاليات "المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري" بالتشيك، والجائزة هي خدمات مرحلة ما بعد الإنتاج في شركة يونيفرسال برودكشن بارتنرز وساوندسكوير، وهو أول فيلم روائي طويل لـباسل غندور.

ويعد المهرجان السينمائي الدولي في "كارلوفي فاري" أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس العام 1948، وقدم المهرجان نسخة افتراضية من برنامج "Eastern Promises" في الفترة من 6-8 يوليو ضمت مشاريع الأفلام في مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج من وسط وشرق أوروبا، ومنطقة البلقان، والاتحاد السوفيتي السابق، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداث الفيلم في حي ضيق تسوده خصال العنف والثرثرة المسيطرتان على سلوك سكانه، ويتصادمان فيه بين من يحاولون الحفاظ على الأعراف الاجتماعية وآخرين يحاولون التحرر منها، والفيلم من إنتاج The Imaginariuim، وShawarb، وLagoonie Film Production، وتتشارك MAD Solutions وLagoonie Film Production في توزيع الفيلم، وقامت ورشة EAVE بتطوير مشروع الفيلم في 2016، وبدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، صندوق الأردن لدعم الأفلام، مؤسسة الدوحة للأفلام، معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، وDubai Film Connection.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يطلق 4 نصائح للمصطافين على الشواطئ في ظل جائحة كورونا