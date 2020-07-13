«عروس البحر» يفتتح نشاطه بمحاضرة عن القراءة والإنترنت

القبة الفلكية طرابلس (أرشيفية:انترنت)

تنطلق أولى فعاليات منتدى «عروس البحر» الثالث، بإدارة وإشراف الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، بمحاضرة لـ"رامز رمضان النويصري"، بعنوان (القراءة في زمن الإنترنت) بالقبة الفلكية، بمدينة طرابلس.

منتدى «عروس البحر» هو منتدى ثقافي يتخذ من القبة الفلكية مقراً له، يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وأدبية أسبوعية، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

اللقاء الافتتاحي للمنتدى، سيكون بحضور محدود، حرصا من لجنة المنتدى علي تنفيذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.