وفاة زيندزي مانديلا ابنة نيلسون مانديلا

وفاة زيندزي مانديلا ابنة نيلسون مانديلا (أرشيفية:انترنت)

أعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا الاثنين وفاة زيندزي مانديلا ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا.

وكانت زيندزي ابنة بطل التحرير الراحل والناشطة ويني مانديلا المناهضة للتفرقة العنصرية، برزت على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض الرئيس السابق بي.دبليو. بوتا إطلاق سراحه في العام 1985، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة إن زيندزي البالغة من العام 59 عاما وكانت تشغل منصب سفير جنوب أفريقيا لدى الدنمارك توفيت في مستشفى بجوهانسبرج.