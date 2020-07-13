وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 11:52 صباحا
الممثلة الأميركية كيلي بريستون وزوجها جون ترافولتا خلال مهرجان كان الفرنسي (أ ف ب)

توفيت الممثلة الأميركية كيلي بريستون التي شاركت في أفلام ناجحة مثل "جيري ماكغواير" و"توينز" جراء إصابتها بسرطان الثدي على ما أعلن زوجها جون ترافولتا.

وكتب الممثل عبر "إنستغرام"، "بقلب حزين جدا ابلغكم وفاة زوجتي الرائعة كيلي بريستون التي خسرت معركتها مع سرطان الثدي المستمرة منذ سنتين، لقد واجهت المرض بشجاعة بدعم وحب الكثير من الأشخاص"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال ناطق باسم العائلة لمجلة "بيبول" الأميركية التي تعنى بأخبار المشاهير إن الممثلة توفيت صباح الأحد، وأوضح "أرادت أن تخوض هذه المعركة بعيدا من الأضواء وخضعت لعلاجات طبية منذ مدة مدعومة من عائلتها والأصدقاء".

ولدت بريستون في 13 أكتوبر 1962 في هاواي ودرست المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا، واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي "توينز" العام 1988 إلى جانب أرنولد شوارزينغر وداني ديفيتو، وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها الفنية.

في الفيلم الكوميدي الرومنسي الشهير "جيري ماكغوير" (1996) إلى جانب توم كروز ورينيه زيلويغر، جسدت دور صديقة البطل السابقة، وتزوجت الممثل جون ترافولتا في العام 1991 وانجبا معا ثلاثة أطفال توفي أكبرهم في سن السادسة عشر العام 2009.
 

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