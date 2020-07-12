جلسة حوارية عن الفن التشكيلي بمكتب الثقافة سبها

من كواليس الجلسة الحوارية بمكتب الثقافة سبها (فيسبوك)

استضاف المقهى الثقافي بمكتب الثقافة سبها، الأربعاء، جلسة حوارية عن دور الفن التشكيلي في المجتمع وفاعليته، قدمها الفنان التشكيلي جمال الحسين العز، وأدار الجلسة رئيس قسم النشاط بالمكتب الفنان التشكيلي عبد الله أبو عذبة.

حضر الجلسة مدير مكتب الثقافة سبها حميدة لملوم، والفنانة التشكيلية المختصة بفن الحرق على الخشب آمنة أزعيتري، والأديب أحمد السني ومدير المطبوعات صالح خير الله، وعازف الكمان محمد البوسيفي والإعلامي علي قرين والمؤلف والكاتب إبراهيم بشير زائد، ورؤساء الأقسام وموظفو مكتب الثقافة سبها ومجموعة من الإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وناقش الحضور دور الفن التشكيلي المؤثر والداعم للمجتمع للرقي بالمستوى الفكري والجمالي للإنسان، ومدارسه، وتحدث جمال العز عن دور الفنانين التشكيليين بالمدينة، وأكد أهمية التمكين للمواهب الفنية وإفساح المجال لهم بعرض أعمالهم الفنية.

وعرض خلال الجلسة فيديو للسيرة الذاتية للمحاضر ونماذج لأعماله، وقدم شرحًا لكل لوحة فنية قام برسمها، كما صاحب الجلسة معرض للوحات الفنية للفنانة التشكيلية حفصة سليمان، والفنان التشكيلي عبد الرحمن بركة.