أحمد عصام يبدأ تصوير «طلقتك نفسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 04:04 مساء
الفنان المصري أحمد عصام (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ الفنان المصري أحمد عصام تصوير مسلسله الجديد «طلقتك نفسي» المقرر عرضه في الفترة المقبلة، الذي تدور أحداثه حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل وغيرها من الأسباب والنتيجة غالبًا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي «إنتي طالق»، لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

مسلسل «طلقتك نفسي» من بطولة أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد الشامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى، مع ضيوف الشرف بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض، وإخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي «Eve agency».

المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي ويتميز بطابع كوميدي واجتماعي مكون من 30 حلقة مقسمة على حكايات، ولكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع.

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