إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده

أعلن إصابة آيشواريا راي وابنتها الأحد (أرشيفية: الإنترنت)

أثبتت الفحوص إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي باتشان، وابنتها بفيروس «كورونا» الأحد، بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج من «كوفيد-19».

وقال راجيش توب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا في تغريدة على «تويتر» إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، وفق «رويترز».

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نُقل أميتاب وأبهيشيك يوم السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند في وقت سابق الأحد، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.

عملت آيشواريا (46 عامًا)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

وسجلت الهند يوم الأحد، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 850 ألفًا، مما أجبر السلطات على إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية تسجيل ما يربو على 27100 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 22674 بعد تسجيل 551 وفاة في يوم واحد.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس «كورونا» وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.