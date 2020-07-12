هيئة الثقافة تشارك باجتماع للجهات المعنية بـ«الملكية الفكرية» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 01:51 مساء
هيئة الثقافة تشارك باجتماع للجهات المعنية بـ«الملكية الفكرية» بليبيا (فيسبوك)

شاركت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في أعمال اجتماع ضم الجهات ذات العلاقة بالملكية الفكرية في ليبيا، الخميس، بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة.

شارك في الاجتماع كل من مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بالهيئة المبروك الغالي المبروك، ممثلا للملكية الفكرية الأدبية والفنية، ومدير إدارة التخطيط والدراسات بوزارة الاقتصاد والصناعة، ورئيس مكتب الملكية الفكرية بمركز البحوث الصناعية، ورئيس قسم الملكية الفكرية والابتكارات بهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ومدير المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

وناقش الاجتماع استحداث مركز وطني للملكية الفكرية في ليبيا، لمساعدة وتشجيع أصحاب الأفكار الإبداعية الأدبية والفنية، والابتكارات الصناعية، والعلامات التجارية، وتحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لجلب خبراء للمساعدة في تدريب عناصر وطنية في استخدام منظومات إلكترونية حديثة لعملية التسجيل والإدخال والحماية للملكية الفكرية، والتأكيد على ضرورة حضور الاجتماعات الدورية المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo، وإقامة زيارة من مكاتب الملكية الفكرية الأربعة لإحدى مكاتب الملكية الفكرية في إحدى الدول المتقدمة في مجال استحداث المنظومات الالكترونية للملكية الفكرية للاطلاع على المنظومات الحديثة والاستفادة من خبراتهم.

وأكد مدير إدارة التخطيط والدراسات أن وزير الاقتصاد والصناعة يتعهد بتقديم الدعم في تسهيل الإجراءات والعراقيل بمجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، لتذليل أي صعوبات تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية في ليبيا.

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