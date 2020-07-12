أبهيشيك باتشان ينضم لأبيه في المستشفى بعد إصابتهما بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 10:41 صباحا
أميتاب باتشان (يمين) ونجله أبهيشيك باتشان (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نتائج اختبار فيروس «كورونا» إصابة أبهيشيك، نجل النجم البوليوودي أميتاب باتشان (77 عامًا)، الذي سبق وأعلن هو الآخر أنه مصاب بالوباء، وأُدخل السبت أحد مستشفيات بومباي.

وقال باتشان لمتابعيه البالغ عددهم 43 ألف شخص على «تويتر»: «أُثبتت إصابتي بالفيروس وأُدخلت المستشفى»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «أطلب من كل الذين التقوا بي في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبار!». وأوضح ابنه أبهيشيك أنهما «أُدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة».

طالع: نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»

يعشق الملايين من الهنود أميتاب باتشان ويتابعونه باستمرار. وكل عام في 11 أكتوبر، يتجمع محبوه أمام منزله في بومباي لمناسبة عيد ميلاده.

وأصبح هذا الممثل الملقب «بيغ بي»، شهيرًا في أوائل السبعينات، عندما بدأ التمثيل في أفلام ضخمة مثل «زنجير» و«شولاي».

وبعد نصف قرن تقريبًا، ما زال موجودًا على الساحة الفنية يشارك في أفلام ويحقق نجاحات كبيرة.

أما ابنه أبهيشيك باتشان (44 عامًا)، فهو أيضًا ممثل ومنتج ناجح وهو زوج ملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي، التي أصبحت أيضًا نجمة في السينما الهندية.

وتعد الهند ثالث الدول من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت 820916 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أدت إلى 22193 وفاة.

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