« العامة للثقافة» تعتمد «أوسكار ليبيا» لتكريم المبدعين العرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 03:23 مساء

أعلنت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني اعتماد مهرجان «أوسكار ليبيا» لتكريم المبدعين العرب رسمياً، الذي ستقام دورته الثالثة في تونس.

وجاء في منشور الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتمعي «فيسبوك»: «من منطلق إيماننا بالعمل العربي المشترك، خاصة في مجال الفن والإبداع في الوطن العربي، حيث إن الثقافة هي القوة الناعمة التي تجمعنا وهي لغة بناء الشعوب وإن تكريم المبدعين لهو بحق يستحق كل تقدير لهؤلاء الذين يسعون في بناء مجد الأوطان وخلق جيل مفكر في شتى القطاعات الفنية والثقافية والإعلامية، تعلن الهيئة العامة للثقافة اعتماداً رسمياً لمهرجان (أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب) في دورته الثالثة للعام 2020 بالجمهورية التونسية. وأوضح البيان الذي نشر الأربعاء: «وستشهد الدورة الثالثة مزج التراث الليبي الجميل للنجوم المكرمين الليبين وإصدار الثقافة اللييية لكل أقطار الوطن العربي».

تونس تستضيف الحدث
أفادت تقارير سابقة بأن تونس ستحتضن في الثامن من أغسطس 2020، فعاليات «مهرجان أوسكار العرب» بحضور نجوم الفن من عدة بلدان عربية، وعلى رأسها ليبيا وتونس ومصر وسورية. وقال رئيس مهرجان «أوسكار العرب» بتونس، مهند الغزاوي، إن نجوماً من مختلف البلاد العربية سيحضرون الحدث الثقافي الذي تستضيفه العاصمة تونس.

قائمة النجوم
من بين النجوم الليبيين المزمع حضورهم ومشاركتهم في المهرجان: خدوجة صبري والفنان أحمد سوكني والفنان حسن بيجو والكاتب سراج هويدي والإعلامي حمزة مشاي، ومن تونس أمينة فاخت والنجم لطفي بوشناق والفنانة شيرين اللجمي والإعلامي علاء الشاب. وكشفت التقارير أن هذه الدورة من المهرجان ستهدى لروح الفنانة التونسية منيرة حمدي.

وعن أسباب اختيار تونس لاحتضان مهرجان «أوسكار العرب»، قال الغزاوي «إن تونس بلد شقيق، بلد الحياة، وبلد الألم»، مؤكداً أن منظمي المهرجان يسعون لتكريم تونس من خلال إقامة هذا الحدث الكبير، خاصة وأنها ستستضيف هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة، كأول حدث ثقافي مهم يشهد هذا التجمع منذ انتشار وباء «كورونا المستجد»، وما تلى ذلك من إجراءات احترازية.

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان تكريم باقة من النجوم العرب من بينهم محمد رمضان وسوزان نجم الدين ونادية الجندي وعايدة رياض ووفاء عامر ومادلين طبر وروجينا ومنة فضالي وأحمد زاهر، والإعلامية بوسي شلبي والإعلامية حليمة بولند.

وقفة عز
وفي سياق آخر، ينظم قسم الفروسية والشعر العربي المستحدث مؤخرا بالهيئة العامة للثقافة، الخميس، بمدينة مصراتة، احتفالية بشعار«وقفة عز». يشارك في هذه الإحتفالية العديد من الفرسان من مختلف المدن الليبية في عرض للفروسية، حيث سيتم الاحتفال في كل مدينة بشكل منفصل، ويصاحب هذا الاستعراض جلسات شعر شعبي لمجموعة من الشعراء الليبين، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»

لطفي بوشناق (الإنترنت)
خدوجة صبري (الإنترنت)
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