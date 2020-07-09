مسارح موسكو تعاود الفتح بنصف طاقتها

مشهد عام لسينما بايونير في موسكو (رويترز)

قالت السلطات الروسية، الأربعاء، إنه سيتسنى لسكان موسكو الذهاب إلى المسارح مرة أخرى في الأول من أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تخطت فيه حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في روسيا حاجز 700 ألف.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للتعاون الثقافي الدولي، ميخائيل شفيدكوي، قوله إنه سيتم السماح للمسارح باستقبال 50% من سعتها من الجمهور، وأضاف شفيدكوي أنه يأمل في زيادة هذه النسبة بحلول سبتمبر، وفقا لوكالة «رويترز».

وتفيد البيانات الرسمية بأن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في روسيا وصل إلى 700792 حالة حتى الأربعاء، لتحتل بذلك المركز الرابع على مستوى العالم بعد الهند والبرازيل والولايات المتحدة، في حين بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 10667.

ولكن منذ أن بدأت السلطات في مايو في تخفيف الإجراءات التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، شهدت الحالات الجديدة المسجلة يوميا تراجعا ملحوظا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن الوضع الخاص بفيروس «كورونا» في البلاد يميل نحو التحسن، وإن هناك ما يدعو إلى مزيد من التفاؤل.