ترامب: ترشح كانييه ويست للرئاسة «مثير للاهتمام»

دونالد ترامب ملتقيا كانييه ويست في البيت الأبيض، 11 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تصريح مغني الراب، كانييه ويست، بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية «مثير جدا للاهتمام».

وردا على قول كانييه ويست إنه قد يترشح ضد ترامب، الذي سبق لمغني الراب أن عبر عن دعمه له، أكد ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: «قد يفعل ذلك»، وفق «فرانس برس».

وأعيد بث تصريح ويست «43 عاما» عبر «تويتر» حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية نصف مليون مرة وأثار مليون علامة «إعجاب».

وأوضح ترامب: «في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد أربع سنوات»، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

وأعلن ويست الذي زار ترامب في المكتب البيضاوي في العام 2018 وارتدى قبعة كتب عليها «لنجعل أميركا عظيمة مجددا»، ترشحه السبت تزامنا مع العيد الوطني الأميركي.

وكتب ويست في تغريدته السبت: «علينا الآن تنفيذ وعد أميركا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة».

ولم يعط أي تفاصيل حول حملته الانتخابية المحتملة.