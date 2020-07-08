أحمد عز: سعيد بعودة «علاء الدين».. ودعوتنا لأسر الشهداء والأطقم الطبية شرف لنا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 04:47 مساء
بوستر مسرحية «علاء الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب النجم أحمد عز عن سعادته بعودة المسرح، لافتا إلى أن عرض «علاء الدين» الذي يعد أولى تجاربه المسرحية سيستأنف حفلاته الشهر الجاري، وتحديدا يومي الخميس والجمعة 23 و24 يوليو على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) بعرضين خاصين لأسر أبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة والفرق والطواقم الطبية المختلفة.

وشدد عز على أن هذا أبسط ما يمكن أن يقدمه هو وكل زملائه من فريق عمل «علاء الدين» وأسرة مسرح «كايرو شو» لهؤلاء الأبطال وأسرهم، عرفانا وتقديرا لتضحياتهم العظيمة وجهودهم البطولية من أجلنا جميعا.

وأوضح مسؤول بالفرقة أن وزارة الصحة رحبت مشكورة بالدعوة وتتولى تنسيق حضور الأطباء وأطقم التمريض، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تجهيز المسرح بكل المعدات والأدوات اللازمة والالتزام بنسبة الإشغال المقررة 25%، مراعاة للشروط الوقائية اللازمة للحفاظ على الجمهور.

وتستأنف مسرحية «علاء الدين» عروضها الجماهيرية ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحفلات ماتينيه وسواريه.

مسرحية «علاء الدين» إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان) وكريم عفيفي (قفة) ومحمد جمعة (فرعون).

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