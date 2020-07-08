جوني ديب ينكر مزاعم إساءة معاملة زوجته السابقة

نجم هوليوود جوني ديب أمام المحكمة العليا في لندن (أ ف ب)

اتهم نجم هوليوود جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بالكذب بشأن ضربه لها، قائلا أمام المحكمة العليا في لندن الثلاثاء إنها هي من رشقته بزجاجة في واقع الأمر.

ويقاضي ديب (57 عاما)، نجم سلسلة أفلام ”قراصنة الكاريبي“ (بايرتس أوف ذا كاريبيان) مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن) ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته“، وفقا لوكالة رويترز.

وقال محامو الصحيفة إنهم سيثبتون صحة الاتهام وإنه ضرب الممثلة هيرد مما جعلها تخشى على حياتها أثناء نوبات غضبه العنيف الناتج عن تناول الكحول أو المخدرات أو في بعض الأحيان عندما كان يتهمها زورا بالخيانة.

وقال ديب في شهادته، والتي وصف فيها زوجته السابقة بأنها شديدة النرجسية وغير صادقة فيما تبديه من مشاعر وانفعالات، ”من دون أي شك، لم يسبق لي أن أسأت معاملة السيدة هيرد أو أي امرأة أخرى في حياتي“.

وفي بيان مكتوب يوجز قضية ديب، قال محاميه ديفيد شيربورن إن هيرد نشرت أول مرة مزاعم الإساءة في مايو 2016، قائلة إن من الصعب التفكير في ادعاءات بإساءة المعاملة ”أكثر تطرفا أو عنفا“ مما قد تقدمه خلال المحاكمة.

وأضاف شيربورن ”موقف المدعي واضح، ومزاعم السيدة هيرد كلها أكاذيب، لم يكن المدعي عنيفا تجاه السيدة هيرد، بل كانت هي من تعاملت معه بعنف“.

وفي الأوراق المقدمة إلى المحكمة، قال فريق ديب أيضا إن هيرد بدأت علاقة غرامية مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في أوائل عام 2015 بعد فترة وجيزة من زواجهما ودخلت في علاقة واحدة على الأقل خارج إطار الزواج مع زملائها من الممثلين، لكن لم ذكر سوى اسم الممثل جيمس فرانكو.

ولدى سؤاله من المحامية ساشا واس، أقر ديب بأنه تناول ”كل المخدرات المعروفة للإنسان“ منذ أن كان صغيرا وحتى بلغ من العمر 14 عاما، وقال إنه عاني من طفولة صعبة كما تأقلم بصعوبة مع شهرته ونجاحه.

وعُرض على المحكمة تسجيل مصور التقطته هيرد بهاتفها المحمول وأظهر ديب غاضبا وهو يصفع أبواب خزانة المطبخ ويصب لنفسه كأسا ”ضخمة“ من النبيذ، ورد ديب قائلا ”يمكنني فقط أن أقول إنني كنت منزعجا، منزعجا للغاية“، مضيفا أن مشاهدة التسجيل كانت تجربة مزعجة.

وردا على المحامية واس، نفى ديب أن ”الغضب الشديد يمثل جانبا سيئا (من شخصيته)“، وقال ديب في شهادته إن هيرد رشقته بزجاجة فودكا مما تسبب في إصابة إصبعه، وقال القاضي آندرو نيكول إن القضية ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن تدلي فانيسا بارادي حبيبة ديب السابقة والممثلة وينونا رايدر بشهادتيهما.