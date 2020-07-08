كانييه ويست لـ«ترامب»: خلعت القبعة الحمراء

كانييه ويست وزوجته كيم كرداشيان في نيويورك (أرشيفية: أ ف ب)

خلال مقابلة نشرت الأربعاء، قال مغني الراب كانييه ويست إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية للفوز به.

كان ويست، وهو من أشد مؤيدي ترامب، أعلن السبت أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020، مؤكدا أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب، حسب «رويترز».

وقال لمجلة «فوربس»: «بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء»، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجددا»، والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

ومضى كانييه ويست يقول «مثل أي شيء فعلته طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز».