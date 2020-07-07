في مثل هذا اليوم رحل الشاعر الغنائي عبد السلام قادربوه

الشاعر الغناي عبد السلام قادربوه

في مثل هذا اليوم منذ 32 سنة رحل عنا المربي الأديب الشاعر عبدالسلام قادربوه، الذي ولد في بنغازي عام 1936 وتعلم بها حتى المرحلة الثانوية.

سنة 1953 بدأ حياته مدرسًا بمدرسة الأمير الشهيرة ببنغازي. أحب اللغة العربية، فأخذته إلى بحور أشعارها، فنظم في مطلع حياته القصيدة الفصحى بنوعيها العمودي والحر، غير أن الأغنية الليبية هي التي أخذته، جدد كلماتها وخرج بها من اللهجة القديمة، إلى كلمات ليبية متداولة، فكان التطور الواضح في مفردات الأغنية.

وتعد أغنية «طيرين في عش الوفاء» التي لحنها الموسيقار يوسف العالم وغناها محمد صدقي منحنى واضحا في تطور الأغنية الليبية مما جعلها في متناول فهم الناطقين باللغة العربية.

عمل في مجال الإعلام كاتبا وصحفيا، ومعدا إذاعيا، وقدم العديد من البرامج التي تهتم بالأدب والشعر الشعبي. موهبته وإمكانياته اللغوية جعلت تواجده باللجان الفنية والثقافية وكل ما له صلة بالتراث الشعبي أمرا أساسيا. شارك في الكثير من المهرجانات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاطها الثقافي.

كتب الكثير من البحوث والدراسات والكتب في مجال الفن والتراث الشعبي الليبي .من مِؤلفاته «نصوص من الأمثال الشعبية» و« مقاعد اصحاب الصوب» و«نصوص من الألغاز الشعبية» ودراسة موسعة في الأغنية الشعبية بعنوان «أغنيات من بلادي». كتب العديد من الكلمات لأغانٍ ليبية، غناها عدد من المطربين لعل أشهرها «طيرين في عش الوفاء» و«كيف نوصفك للناس وانت عالي» التي غناها الفنان محمد صدقي. وسد، رحمه الله، ثرى بنغازي يوم 7-7-1988.

الشاعر منهمكا في كتابة نص من نصوصه

عبد السلام قادربوه ويوسف العالم مبدعا اغنية طيرين في عش الوفاء

الموسيقار يوسف العالم

اثناء مشاركته في اختيار الازياء لفيلم عمر المختار مع المخرج مصطفى العقاد

المطرب محمد نجم والشاعر عبد السلام قادربوه

عبد السلام قادربوه بعدسة الفنان فتحي العريبي

اساتذة مدرسة الأمير سنة 1953 من اليمين جلوسا السنوسي القذافي وعبد السلام قادربوه ومحمد الغويل وعبد الرحيم جبر وقوفا الاستاذ

وقوفا الأستاذة رجب النيهوم ومحمد الضراط ومحمد جحا الهونب

الشاعر الغنائي الاستاذ عبدالسلام قادربوه

مبدعا اغنية طيرين في عش يوسف العالم وعبد السلام قادربوه

شاعرنا مستغرقا

الشاعر المبدع عبد السلام قادربوه

الشاب الكشاف عبد السلام قادربوه

مع الاستاذ غلى أحمد سالم

جلوسا يتوسط فاني الزمن الجميل

مع نبيل الجهمي