في مثل هذا اليوم رحل الشاعر الغنائي عبد السلام قادربوه

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:00 مساء
الشاعر الغناي عبد السلام قادربوه

في مثل هذا اليوم منذ 32 سنة رحل عنا المربي الأديب الشاعر عبدالسلام قادربوه، الذي ولد في بنغازي عام 1936 وتعلم بها حتى المرحلة الثانوية.

سنة 1953 بدأ حياته مدرسًا بمدرسة الأمير الشهيرة ببنغازي. أحب اللغة العربية، فأخذته إلى بحور أشعارها، فنظم في مطلع حياته القصيدة الفصحى بنوعيها العمودي والحر، غير أن الأغنية الليبية هي التي أخذته، جدد كلماتها وخرج بها من اللهجة القديمة، إلى كلمات ليبية متداولة، فكان التطور الواضح في مفردات الأغنية.

وتعد أغنية «طيرين في عش الوفاء» التي لحنها الموسيقار يوسف العالم وغناها محمد صدقي منحنى واضحا في تطور الأغنية الليبية مما جعلها في متناول فهم الناطقين باللغة العربية.

عمل في مجال الإعلام كاتبا وصحفيا، ومعدا إذاعيا، وقدم العديد من البرامج التي تهتم بالأدب والشعر الشعبي. موهبته وإمكانياته اللغوية جعلت تواجده باللجان الفنية والثقافية وكل ما له صلة بالتراث الشعبي أمرا أساسيا. شارك في الكثير من المهرجانات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاطها الثقافي.

كتب الكثير من البحوث والدراسات والكتب في مجال الفن والتراث الشعبي الليبي .من مِؤلفاته «نصوص من الأمثال الشعبية» و« مقاعد اصحاب الصوب» و«نصوص من الألغاز الشعبية» ودراسة موسعة في الأغنية الشعبية بعنوان «أغنيات من بلادي». كتب العديد من الكلمات لأغانٍ ليبية، غناها عدد من المطربين لعل أشهرها «طيرين في عش الوفاء» و«كيف نوصفك للناس وانت عالي» التي غناها الفنان محمد صدقي. وسد، رحمه الله، ثرى بنغازي يوم 7-7-1988.

الشاعر منهمكا في كتابة نص من نصوصه
عبد السلام قادربوه ويوسف العالم مبدعا اغنية طيرين في عش الوفاء
الموسيقار يوسف العالم
اثناء مشاركته في اختيار الازياء لفيلم عمر المختار مع المخرج مصطفى العقاد
المطرب محمد نجم والشاعر عبد السلام قادربوه
عبد السلام قادربوه بعدسة الفنان فتحي العريبي
اساتذة مدرسة الأمير سنة 1953 من اليمين جلوسا السنوسي القذافي وعبد السلام قادربوه ومحمد الغويل وعبد الرحيم جبر وقوفا الاستاذ
وقوفا الأستاذة رجب النيهوم ومحمد الضراط ومحمد جحا الهونب
الشاعر الغنائي الاستاذ عبدالسلام قادربوه
مبدعا اغنية طيرين في عش يوسف العالم وعبد السلام قادربوه
شاعرنا مستغرقا
الشاعر المبدع عبد السلام قادربوه
الشاب الكشاف عبد السلام قادربوه
مع الاستاذ غلى أحمد سالم
جلوسا يتوسط فاني الزمن الجميل
مع نبيل الجهمي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد