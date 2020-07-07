نجوى نجار: اختياري للتحكيم بالأوسكار شرف كبير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 05:33 مساء
المخرجة الفلسطينية نجوى نجار (خاص لـ بوابة الوسط)

اختارت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما والعلوم، المخرجة الفلسطينية - الأردنية نجوى النجار لتنضم إلى صفوفها عن فئة الكتاب.

وعبرت نجوى عن فخرها بهذا الاختيار، وأنها سعيدة به لكونها المرأة العربية الثانية في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها في هذا القسم، وهي كصانعة سينما عربية تحلم أن تصبح جزءا من تغيير الأكاديمية وتطويرها الذي تحلم به الأكاديمية وإدارتها كما عبروا أكثر من مرة، وأن تستطيع دعم وجود قصص وأصوات فنية مختلفة من العالم كله منها العربية.

وأشارت إلى أنه من المهم التعبير عن قصص الإنسان عبر العالم أيا كانت لغة التعبير عنه، فالمهم التعبير بصدق.

وبهذه الاختيارات تصل نسبة النساء في الأكاديمية إلى 33 بالمئة في مقابل 25 بالمئة في 2015.

وشهدت 7 من الفئات المهنية السبع عشرة الممثلة في الأوسكار دخول عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال، بحسب ما أكد البيان.

ويصوت أعضاء الأكاديمية لاختيار الفائزين بجوائز أوسكار.

ونصف الأعضاء الجدد تقريبا من غير الأميركيين ويمثلون 68 جنسية مختلفة.

درست نجوى السينما في أميركا، وبدأت مسيرتها الفنية بإخراج الإعلانات التجارية، ثم اتجهت للأفلام الوثائقية والقصيرة، خصوصا بعد انتقالها للعيش في مدينة القدس، وكانت أول أفلامها القصيرة فيلم «نعيم ووديعة» العام 1999، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها «المر والرمان»، «عيون الحرامية»، «بين الجنة والأرض» الذي حصل على جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو بالمسابقة الدولية للدورة الـ41 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وكان فيلم «بين الجنة والأرض» من المتوقع مشاركته حتى شهر يونيو الماضي في 26 مهرجانا دوليا وعربيا تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب «كورونا»، وتنوي نجوى استكمال رحلة الفيلم بالمهرجانات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها عالميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
فيديو.. حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد