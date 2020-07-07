إطلاق مجلة فنية لمساعدة مبدعين تنهكهم إجراءات العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 02:15 مساء
مصممة الأزياء وسيدة الأعمال البريطانية فيفيان ويستوود (رويترز).

تساهم مصممة الأزياء وسيدة الأعمال البريطانية فيفيان ويستوود والمصور الألماني فولفغانج تيلمانس مع 100 فنان آخرين بأعمالهم الفنية ومقالاتهم في مجلة (ليمبو) الجديدة التي أطلقت لمساعدة زملائهم ممن لا يعملون ولرصد ما يدور في العالم خلال فترة العزل.

واستجابة لنداءات تتزايد وتيرتها إلحاحا من قبل هذا القطاع البارز، أعلنت بريطانيا الأحد أنها ستستثمر نحو ملياري دولار في المؤسسات الثقافية والفنون لدعم اقتصاد تكبله جائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة رويترز.

ويقول القائمون على مجلة (ليمبو)، المقرر صدورها الثلاثاء، إنها وليدة رغبة لرصد ما يشهده العالم في لحظة فريدة من التاريخ، ومد يد العون لبعضهم البعض في وقت الأزمة، وتعمل المجلة الجديدة على قلب النموذج التقليدي للنشر بتقاسم جميع أفراد الفريق إيراداتها بالتساوي.

وتنازل خمسون ممن هم ضمن قائمة الفنانين والمبدعين الأكثر شهرة، بدءا من المخرجة البريطانية الحائزة على الأوسكار أندريا أرنولد وحتى المخرجة الأميركية ميراندا جولاي، عن أجرهم تاركين الأموال التي سيجري جمعها تذهب لصالح المشاركين الخمسين الآخرين الأكثر احتياجا.

وتعرض المجلة للبيع من خلال نظام شرفي بثلاثة أسعار مختلفة، حيث تعرض بتسعة جنيهات استرلينية (11.25 دولار أميركي) لأصحاب الامتيازات، وبمبلغ 14 جنيها بالسعر الاعتيادي، ومبلغ 19 جنيها للقراء الذين يرغبون في المساهمة في المشروع.

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