منحوتة نادرة لألكسندر كالدر معروضة للبيع في مزاد

منحوتة لالكسندر كالدر معروضة في باحة دار "ارتكوريال" للمزادات في باريس (أ ف ب)

من المتوقع أن تعرض منحوتة نادرة للفنان الأميركي ألكسندر كالدر، تقدّر قيمتها بما بين 2.5 و3.5 مليون يورو، للبيع في مزاد علني يقام الأربعاء في باريس، على ما أعلنت دار «آرتكوريال» الإثنين.

ويبلغ طول المنحوتة المصنوعة من الفولاذ 3.5 متر، وهي مطلية باللون الأسود، وتعود المنحوتة إلى العام 1963، واستخدمت بعد ست سنوات لتزيين مدخل منتجع للعطلات قرب مدينة كان في جنوب فرنسا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ووضعت منحوتتان لكالدر في فرنسا في الحقبة نفسها، إحداهما في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والثانية أمام ثانوية في مدينة غرونوبل (شرق فرنسا).

وقال أوغ سيبيو مدير قسم الفن المعاصر في دار المزادات «إنها المرة الأولى في فرنسا التي تعرض منحوتة ضخمة لكالدر للبيع».