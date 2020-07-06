«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»

صورة تجمع الممثل العالمي فان دام والفنانة الراحلة رجاء الجداوي. (الإنترنت)

قام النجم العالمي جان كلود فان دام بتقديم التعازي في وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن صدمته بسماع خبر رحيلها.

ونشر فان دام صورة تجمعه بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتب معلقًا: «أنا في صدمة ، إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفيت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا، التقيت بها قبل بضعة أشهر كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة، لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت، ولكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها».

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي صباح أمس بعد معركة مع فيروس «كورونا المستجد».