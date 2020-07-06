البداية بـ«شارع 9».. «الريماس» تنتج 5 مسلسلات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 04:20 مساء
تنتج الشركة فيلما للفنان حسن الرداد بعنوان "أبطال شيكاغو" (خاص لـ بوابة الوسط)

في إطار خطة التطوير التي تنتهجها شركة «الريماس» للإنتاج الفني، أكد المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة إنتاجية متميزة.

وأشار إلى أن الشركة طرقت بابًا جديدًا، وهو إنتاج المسلسلات التلفزيونية، بواقع خمسة مسلسلات سوف يتم تنفيذها تباعًا، على أن تكون البداية من خلال مسلسل «شارع 9» تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وسوف يتم إعلان أسماء النجوم المشاركين بالعمل خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تبدأ عمليات التصوير خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

وأوضح منصور أنه تم توقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكافة العاملين خلف الكاميرا، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول آخر مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال منصور إنه يشرف على هذه الخطة الإنتاجية مع «برودويسر» الشركة فدوى رفيق، وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة أخيرًا من خلال كليب «مافيا»، وفيلم «يوم وليلة».

ومن جانبها أكدت فدوى رفيق أن خطة إنتاج المسلسلات لن تؤثر على الإنتاج السينمائي بالشركة، حيث يتم الاستعداد حاليًا لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان «أبطال شيكاغو» بطولة حسن الرداد وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ويشهد هذا الفيلم كمًّا كبيرًا من المشاهد التي تعتمد على الغرافيك، وسوف يبدأ تصويره في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

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