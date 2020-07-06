مكتبة الكون تمنح قلادتها الثالثة لمؤسسة «تاناروت» الثقافية

مكتبة الكون تمنح قلادتها الثالثة لمؤسسة «تاناروت» الثقافية

أعلنت مكتبة الكون ومقرها مدينة القاهرة الإثنين عن منح قلادة الكون الثالثة لمؤسسة «تاناروت» .



وأوضحت المكتبة في بيان لها وزعته اليوم أن مؤسسة «تاناروت» عملت على تعزيز قيم التنوير داخل المجتمع الليبي من خلال العمل على إحياء إعادة القراءة وتنظيم أنشطة فنية وثقافية بجهود ذاتية شبابية، طوال خمس سنوات متواصلة، وأطلقت مكتبة الكون على مؤسسة (تاناروت) لقب (نوارس الأمل)، ووصف البيان المؤسسة بأنها رائدة من رواد الحركة الثقافية الليبية.



وكانت مكتبة الكون قد أعلنت عن تخصيص قلادة باسم (قلادة الكون) تمنح شهريا لشخصية أو مؤسسة خدمت الكتاب أو الثقافة، تعبيرا عن امتنان القائمين على المكتبة للمكرمين واحتفاء بهم، وكانت القلادة الأولى من نصيب الشاعر والقاص المثقف رامز رمضان النويصري لإدارته وإنشائه لموقع (طيوب) الثقافي منذ عشرين عاما بشكل تطوعي دون توقف، والقلادة الثانية من نصيب السيدة فوزية بلقاسم البوسيفي التي تدير المكتبة الوحيدة في الجنوب الليبي منذ خمسين عاما.



تأسست مؤسسة تاناروت في بنغازي خلال نوفمبر 2015، على يد (محمد الترهوني، حسام الثني، معتز بن حميد)، وتاناروت هو اسم واد في الجنوب الليبي تحديدا الحمادة الحمراء قرب درج، واختار مؤسسو تاناروت الاسم وهو أمازيغي دعما للتنوع الثقافي في ليبيا.



تتركز نشاطات «تاناروت» على تكسير الصورة النمطية للثقافة والخروج بها عن التقليد واحتواء ورعاية كل المبدعين الليبيين الشباب، ومن أبرز مناشطها نادي الكتاب ويعقد جلساته مرتين في الشهر، ونادي السينما مرة في الأسبوع، النادي العلمي، نادي العلوم الإنسانية.



وأقامت ونفذت تاناروت العديد من دورات رسم وخط، كتابة ابداعية، موسيقى، تصوير، مسرح، و حفلات موسيقيه اثنان منها في تونس وقبرص ) تظاهرة اسبوع الفيلم الليبي)، وتشرف على تجمع مبدعي ليبيا وهي أيام ثقافية تقام تحت اسم (وصل)، تم من خلالها اقامة 6 معارض فنية واحد منها في تونس، عرض 3 مسرحيات، عدد 5 امسيات شعرية، محاضرات ثقافية.



كما تحرص تاناروت على احياء اليوم العالمي للكتاب من خلال اقامة تظاهرات منها (جسر القراءة) في شارع دبي، و(مقهى القراءة) في القشلة التركية، و(رصيف القراء) في شارع عمر المختار بنغازي.