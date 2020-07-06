مهرجانات بعلبك في رسالة

هاروت فازليان يقود الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بحفلة بقلعة بعلبك الرومانية (أ ف ب)

شعت "مدينة الشمس" بعلبك غناء وفرحا الأحد، خلال حفل موسيقي ضخم من دون جمهور هو الوحيد لهذا العام في إطار المهرجان اللبناني العريق، في حدث يرتدي رمزية كبيرة في ظل أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد.

وعلى مدى ساعة، تابع اللبنانيون عبر المحطات التلفزيونية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الحفلة التي حملت عنوان "صوت الصمود" وأحيتها الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتوزع أكثر من 150 مشاركا بين عازفين ومغني كورس على أرجاء باحة معبد باخوس في القلعة الرومانية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث، محافظين على مقتضيات التباعد الجسدي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سينوغرافيا لافتة من توقيع جان لوي مانغي ومشهدية مسرحية متقنة راعت خصوصية الموقع التاريخي ورمزيته، تحلّق المشاركون داخل المعبد الروماني ضمن حلقة دائرية مع هالة نور بما يشبه شمسا ساطعة بخيوط ذهبية في قلب "مدينة الشمس".

كذلك تنقل المشاهدون بين زوايا معبد باخوس الذي أضيئت أعمدته بألوان مختلفة طغى عليها الأحمر، مع إخراج تلفزيوني استُخدمت فيه أحدث التقنيات البصرية بما يشمل خصوصا لقطات جوية أظهرت القلعة التاريخية التي وقف على أدراجها كبار الفنانين في لبنان والعالم منذ انطلاق مهرجانات بعلبك قبل أكثر من ستة عقود.

وتضمن البرنامج الموسيقي مجموعة منوعة من الأعمال الفنية تمازجت فيها المقطوعات الكلاسيكية كـ"أو فورتونا" من نصوص كارمينا بورانا و"نشيد الفرح" لبيتهوفن، بالأغنيات اللبنانية من أعمال الأخوين الرحباني إضافة إلى الروك، كما عرضت خلال الحفل على أعمدة المعبد مشاهد تذكّر بأبرز الأسماء التي استضافتها المهرجانات منذ مسرحيات فيروز وحفلات أم كلثوم في الستينات والسبعينات، مرورا بكبار المغنين والمسرحيين وراقصي الباليه في العالم من أمثال إيلا فيتزجيرالد وموريس بيجار ومايلز ديفيس.

وقدم خلال السهرة أيضا الممثل اللبناني رفيق علي أحمد مشهدا مسرحيا مقتبسا من قصة "دمعة وابتسامة" للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران، وتفاعل اللبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الحفلة التي وصفها منظموها بأنها "صرخة أمل" للتأكيد على أن "الثقافة في لبنان لن تموت"، وأشاد كثر بينهم سياسيون وإعلاميون، بهذا الحدث الذي يقدم مشهدا إيجابيا عن لبنان يتعارض مع الجو السائد بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تتخبط بها البلاد.

ولم يعلن أي من المهرجانات اللبنانية الأخرى عن برامج فنية لهذا العام، غير أن معلومات صحافية تحدثت أخيرا عن التوجه لإقامة حفلات قليلة لفنانين لبنانيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر يحضرها جمهور صغير التزاما بتدابير مكافحة الوباء.

وسجل لبنان رسميا حتى الأحد 1873 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 36 وفاة منذ ظهوره في البلاد نهاية فبراير.