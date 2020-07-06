وفاة الممثل المسرحي نيك كورديرو بسبب فيروس كورونا

صورة للممثل المسرحي الأميركي نيك كورديرو (أ ف ب)

توفي الممثل المسرحي والتلفزيوني الأميركي نيك كورديرو الأحد عن 41 عاما بعدما أمضى أشهرا في العناية المركزة لإصابته بفيروس كورونا المستجد وبترت ساقه من مضاعفاته،على ما قالت زوجته.

وكتبت أماندا كلوتس عبر «إنستغرام»، «توفي زوجي الحبيب، كان محاطا بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت «أنا لا أصدق وأشعر بألم، انفرط قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه، سأشتاق أنا وإلفيس إليه في كل كل ما نقوم به يوميا» في إشارة إلى نجلهما البالغ سنة، وكانت كلوتس وثقت كفاح زوجها ضد مرض كوفيد-19 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه صمد بوجهه مدة 95 يوما، وبعد ثلاثة أسابيع أمضاها في العناية المركزة، اضطر الأطباء إلى بتر ساق الممثل بسبب تخثر الدم فيها وهي واحدة من مضاعفات هذا المرض.

وكان كورديرو في غيبوبة مدة أشهر لكنه استعاد وعيه مطلع مايو من خلال عينيه فقط، وأشارت كلوتس إلى أنه فقد 29 كيلوغراما من وزنه بسبب ضمور العضلات وكان حتى منتصف يونيو غير قادر على التحرك والكلام، وكان بانتظار عملية زرع للرئتين قبل وفاته.

واشتهر كورديرو بأدوار في المسرحيات الغنائية، ولا سيما «ويتريس» و«غاه برونكس تايل» التي رشح للفوز عنها بجائزة توني.