وفاة «المايسترو» إنيو موريكوني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 10:34 صباحا
صورة التقطت في 30 نوفمبر 2016 للموسيقي الايطالي الراحل إينو موريكوني وهو يقود أوركسترا في هلسينكي (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام إيطالية بوفاة الملحّن الإيطالي، إنيو موريكوني، الذي اكتسب شهرة عالمية بفضل الموسيقى التي ألّفها لأهم الأفلام السينمائية.

وأوضحت أن موريكوني (91 عاماً) الذي نال جائزة أوسكار العام 2016، فارق الحياة، ليل الأحد - الإثنين، في إحدى عيادات روما حيث كان يعالج من كسر في عظمة الفخذ على اثر سقوطه، وفق «فرانس برس».

وتجدر الإشارة إلى أن «المايسترو» الإيطالي ألّف أكثر من 500 لحن لأفلام سينمائية، منها ما أصبح أسطورياً، كموسيقى فيلم «ذي غود وذي باد أند ذي أغلي» (1966).

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لمحامي العائلة وصديقها، جورجيو أسوما، قوله إن موريكوني«أسلم الروح فجر 6 يوليو».

وأكد البيان أن الراحل «بقي حتى اللحظة الأخيرة بكامل قدراته العقلية».

وغرّد وزير الصحة الإيطالية روبرتو سبيرانزا على موقع «تويتر»، فكتب: «وداعاً أيها المايسترو وشكراً لكل العواطف التي حرّكتَها فينا».

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